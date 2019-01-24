Boeing випробував повітряне таксі [ Редактировать ]
Концерн Boeing випробував власне повітряне таксі. Тестові польоти відбулися в одному з аеропортів американського штату Вірджинія. Дистанційно керований апарат злетів і приземлився, до того ж давши змогу випробувати наземну систему віддаленого керування.
Конструкція аеротаксі від Boeing поєднує властивості дрона, вертольота та літака. Далі передбачається випробувати апарат у режимі горизонтального польоту. За словами розробників, саме перехід із вертикальної до горизонтальної фази й навпаки - найскладніше технологічне завдання у цій справі.
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