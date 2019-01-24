В Індонезії шукають зниклих після повені [ Редактировать ]
30 людей загинули унаслідок повені на індонезійському острові Сулавесі. Ще 25 зникли безвісти. Острів, який нещодавно постраждав від масштабного землетрусу, тепер потерпає через кількаденні зливи.
Опади призвели до швидкого підйому води на річці Дженеберанг, через що вода почала переливатися через одну з найбільших у регіоні дамб Білі-білі. Владі довелося наказати відкрити шлюзи і спустити частину водосховища. Відтак повінь зачепила 10 міст та селищ, зокрема і столицю провінції Південний Сулавесі - Макассар.
Через стихійне лихо домівки покинути три тисячі сімей. Втім уже сьогодні дощі послабшали. Загалом же сезонні зливи, а відтак повені та зсуви ґрунту часте явище в цій тропічній країні.
по теме
Австралію накрило рекордною спекою
Кліматичні рекорди б'є погода в Австралії. В околицях Аделаїди уперше за 80 років температура повітря перевищила 49 градусів за Цельсієм. Подібні рекорди зафіксовано ще у 13 містах на півдні країни
Україну залишає балканський циклон
Циклон з Балкан, який напередодні приніс снігові бурі на більшу території України, поступово відступає. Про це повідомляє Гідрометцентр. Сніжить сьогодні лише у Сумській, Харківській та Луганській областях
Схід США накрило рекордними морозами
Рекордні морози скували Америку. На північному сході зокрема, у штатах Вермонт і Нью-Йорк - стовпчики термометра опустилися до мінус сорока
Черкащину накрило потужними снігопадами
Атмосферний циклон із заходу накрив і Черкащину короткочасну відлигу змінили морози та потужні снігопади. Уже з ночі область засипає. За прогнозами синоптиків, шар снігу може місцями сягнути 20 сантиметрів
Центр України засипає снігом
Центр України засипає снігом. У Київський, Житомирській та Черкаській областях сьогодні потужні хуртовини. У цих регіонах уже оголошено штормове попередження жовтого рівня небезпеки