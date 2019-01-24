30 людей загинули унаслідок повені на індонезійському острові Сулавесі. Ще 25 зникли безвісти. Острів, який нещодавно постраждав від масштабного землетрусу, тепер потерпає через кількаденні зливи.

Опади призвели до швидкого підйому води на річці Дженеберанг, через що вода почала переливатися через одну з найбільших у регіоні дамб Білі-білі. Владі довелося наказати відкрити шлюзи і спустити частину водосховища. Відтак повінь зачепила 10 міст та селищ, зокрема і столицю провінції Південний Сулавесі - Макассар.

Через стихійне лихо домівки покинути три тисячі сімей. Втім уже сьогодні дощі послабшали. Загалом же сезонні зливи, а відтак повені та зсуви ґрунту часте явище в цій тропічній країні.