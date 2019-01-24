В Киеве водитель маршрутки убил коллегу [ Редактировать ]
В Киеве, в общежитии, пьяный водитель маршрутки до смерти избил коллегу. Об сообщает пресс-служба полиции Киева.
В день трагедии мужчины распивали алкогольные напитки и во время застолья поссорились. Конфликт перерос в драку в общем коридоре.
"Успокоившись через некоторое время, участники драки легли спать, а утром один обнаружил другого мертвым и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Как отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой травмы живота.
"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого - он бродил по дворам района. 31-летнего уроженца Кировоградской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил Кузьмин.
Возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что водитель маршрутки бросил девушку умирать в лесу.
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