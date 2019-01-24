Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 24 января [ Редактировать ]
В четверг, 24 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
Ранее мы писали о том, что билеты на поезд значительно подорожают.
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