В четверг, 24 января, в Днепре обрушилась крыша торгового павильона. Об этом пишет "Информатор".

Обошлось без пострадавших - под завалами оказались лишь брошенные продавцами личные вещи. Вероятная причина обвала - металлическая конструкция не выдержала такого количества снега.

Также сообщается, что в ночь с 23 на 24 января в Днепре в районе дома №103 на проспекте Богдана Хмельницкого рухнула крыша.

Как стало известно, там находится платная парковка. Крыша рухнула на припаркованные под ней машины.

Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Несколько транспортных средств получили небольшие повреждения.

Ранее мы писали о том, что в Харькове обрушилось недостроенное здание.