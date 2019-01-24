В Днепре рухнул торговый павильон (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 24 января, в Днепре обрушилась крыша торгового павильона. Об этом пишет "Информатор".
Обошлось без пострадавших - под завалами оказались лишь брошенные продавцами личные вещи. Вероятная причина обвала - металлическая конструкция не выдержала такого количества снега.
Также сообщается, что в ночь с 23 на 24 января в Днепре в районе дома №103 на проспекте Богдана Хмельницкого рухнула крыша.
Как стало известно, там находится платная парковка. Крыша рухнула на припаркованные под ней машины.
Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Несколько транспортных средств получили небольшие повреждения.
Ранее мы писали о том, что в Харькове обрушилось недостроенное здание.
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