Популярные лекарства от насморка смертельно опасны [ Редактировать ]
Ученые из Пенсильвании предупредили о последствиях приема популярных препаратов. В них используются такие составляющие, как фенилэфрин и псевдоэфедрин, пишет Uanova.net.
Они представляют опасность для сердца и сосудов. Безрецептурные лекарства, которые можно купить в аптеках от простуды, могут быть причинами инсультов и инфарктов.
Исследования медиков показали, что такие препараты, в первую очередь, опасные для людей с повышенным артериальным давлением или болезнями сердца. Порекомендовали избегать приема препарата противозастойного действия от насморка при указанных болезнях. Псевдоэфедрин и фенилэфрин повышают давление и уменьшают приток жидкости в синусы. Это приводит к сужению кровеносных сосудов, что опасно для сердечно-сосудистой системы. В тексте отчета сказано:
"Если у вас есть гипертония или болезни сердца, то сужение кровеносных сосудов - это последнее, что вам нужно, увеличивается опасность обострения. Все может закончиться инфарктом или инсультом. Обязательно спросите у вашего врача, можно ли вам принимать лекарства с такими составляющими".
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