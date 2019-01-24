Ученые из Пенсильвании предупредили о последствиях приема популярных препаратов. В них используются такие составляющие, как фенилэфрин и псевдоэфедрин, пишет Uanova.net.

Они представляют опасность для сердца и сосудов. Безрецептурные лекарства, которые можно купить в аптеках от простуды, могут быть причинами инсультов и инфарктов.

Исследования медиков показали, что такие препараты, в первую очередь, опасные для людей с повышенным артериальным давлением или болезнями сердца. Порекомендовали избегать приема препарата противозастойного действия от насморка при указанных болезнях. Псевдоэфедрин и фенилэфрин повышают давление и уменьшают приток жидкости в синусы. Это приводит к сужению кровеносных сосудов, что опасно для сердечно-сосудистой системы. В тексте отчета сказано:

"Если у вас есть гипертония или болезни сердца, то сужение кровеносных сосудов - это последнее, что вам нужно, увеличивается опасность обострения. Все может закончиться инфарктом или инсультом. Обязательно спросите у вашего врача, можно ли вам принимать лекарства с такими составляющими".

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