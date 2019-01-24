В четверг, 24 января, в Сумской области на одном из предприятий в Липовой Долине взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали четверо работников. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба областной полиции.

В частности, указано, что в одном из помещений завода произошел взрыв газового баллона пропан-бутан емкостью 40 литров.

На месте правоохранители установили, что в результате взрыва пострадали четверо работников предприятия.

"Все они получили ожоги лица, рук и дыхательных путей. Самый старший из них, 62-летний мужчина, сейчас находится в тяжелом состоянии, ведь на момент взрыва находился рядом с баллоном", - говорится в сообщении.

При этом полиция, которая сейчас работает на месте происшествия, не исключает, что взрыв произошел в результате утечки газа из баллона.

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