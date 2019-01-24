На Донбасі зафіксували три обстріли за день [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні три обстріли. Бойовики вдарили з мінометів сто двадцятого калібру поблизe селища Кримське. У районі Водяного та Гнутового відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів.
Нашим бійцям доводилося відповідати. Ніхто з армійців не постраждав. Ситуація залишається під контролем українських військових, зазначають у Міноборони.
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