Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про ескалацію напруженості в Азовському морі. В якій закликала Москву негайно звільнити наших моряків.

Не обійшлося в цей день без скандалу в кулуарах. Більше знає Ірина Іванова, вона у Страсбурзі.

Текст резолюції про напруження в Азові готували швидко - розгляд питання погодили лише в понеділок. Формулювання шліфували до останніх хвилин перед самими дебатами. Правку від українських делегації про визнання українських моряків військовополоненими довелося дещо змінити.

Під час обговорення правки на політичному комітеті сторони зійшлись на компромісному варіанті. Резолюція вимагає ставитися до затриманих Росією українських моряків згідно з міжнародним правом, зокрема - Женевськими конвенціями.

"Женевська конвенція - це тільки про військовополонених. Таким чином це юридично повністю покладає права і обов'язок Росії до військових моряків саме як до військовополонених", - заявив Олексій Гончаренко.

Більшість європейських депутатів не лише підтримали у своїх виступах резолюцію, а й нагадали всій Раді Європи про злочини Росії.

"Певний час тому саме Росія запропонувала гасло "Європа - наш дім", і ми дуже цьому зраділи. А тепер уявіть, у цьому спільному європейському домі один із мешканців вбиває іншого, тероризує решту. І як ми це називаємо? Невеличке напруження? Леді та джентльмени, це не маленьке напруження, і не його загострення. Це геополітична клептоманія", - говорить Еґідіюс Варейкіс, член литовської делегації в ПАРЄ.

Документ вимагає від Росії негайно звільнити затриманих українських моряків, надати їм належну медичну, правову чи консульську допомогу; забезпечити вільне судноплавство в регіоні; утриматися від агресії в суперечливих питаннях. Резолюцію підтримали більшістю голосів. 103 депутати За, 16 утримались, троє - проти.

"Єдина можливість зупинити агресію, захистити Європу, відновити мир в Європі - це бути сильними, бути з Україною, підтримувати Україну, тому що сьогодні ми боремося за нашу і за вашу, за кожного з вас, свободу", - говорить Олег Ляшко, член української делегації в ПАРЄ.

"Дуже важливо, що в резолюції закріплена вимога допуску Комітету Червоного хреста, Комітету з запобігань тортурам до моряків, тому що ми і досі не маємо повної інформації про тих наших поранених, яких досі утримують в Матросской тишине", - говорить Ірина Геращенко, член української делегації в ПАРЄ.

Робочий день в ПАРЄ не обійшовся без скандалу. Його влаштувала знімальна група російського телеканалу. Журналістка прокремлівського ТВ грубо втручалася в роботу інших кореспондентів, переривала записи інтерв'ю, ставила провокативні запитання українським політикам. Якоїсь миті депутата Ірину Геращенко довелося фізично захищати від нападів пропагандистки.

Хай там як, а Рада Європи більшістю голосів схвалила документ, що створює додаткові підстави для організації спостережної місії за судноплавством у Керченській протоці. Окрім того, дозволить Україні більш чітко відстоювати свою позицію в міжнародних судах.