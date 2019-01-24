Говорили на "українському сніданку" у Давосі і про те, як зупинити війну в Україні, та яким має бути майбутній український президент. Розмова західних та українських топ-політиків на полях світового економічного форуму відбувається уже 15 рік поспіль. Організовує її благодійний фонд Віктора Пінчука. Які аргументи звучали цього року - слухала Олена Абрамович.

Поговорити про мир та майбутнє - Віктор Пінчук зібрав на сніданок не просто головних українських та західних політиків, а ще й представників різних політичних таборів.

"Два головні українські кандидати в президенти сьогодні з нами - Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. І ми раді привітати президента України Петра Порошенка, який дуже скоро до нас приєднається. Не в кожній країні ми можемо побачити, щоб глава держави та головні суперники були готові опинитися в спільній залі. Це демократія в дії і це чудово", - говорить Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп, організатор Українського сніданку.

Промови кандидатів плавно перетікали у презентації їх передвиборних програм. Юлія Тимошенко пообіцяла глибинні системні зміни та нову конституцію.

"Фрагментарні зміни, які намагалися провести останні чотири роки, не принесли успіху. У нас були створені нові органи, зокрема антикорупційні, але вони були поглинуті старою системою. Тому ми зібрали команду інтелектуалів. Ми разом намагаємося розробити модель нової України після президентських виборів", - говорить Юлія Тимошенко.

Анатолій Гриценко пояснив необхідність сильного лідера для держави. А Петро Порошенко, який прибув на сніданок після виступів його конкурентів, застеріг - не всі проблеми вирішуються так просто, як би хотілось деяким кандидатам.

"Це ще одна популістська обіцянка: мир незабаром; достатньо постукати у двері Путіна, попросити миру та одразу його отримати. Але на порозі не мир, а агресор. Ми маємо бути готові до єдиної відповіді агресору. Ми сприймаємо мир лише на основі національних інтересів України, на основі міжнародного права, лише з поверненням суверенітету та територіальної цілісності України", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Взяли участь в дискусії і західні політики - міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та екс-держсекретар США Джон Керрі. Останній - поділився своїм рецептом миру.

"Я завзято працював з президентом Путіним, коли ми намагалися втілити у життя Мінські угоди. І чув чимало відповідей та пояснень від нього. Я не кажу, що вам треба це безумовно прийняти. Але я зрозумів - є шлях, який, звісно, вимагає від Росії певних рішень і адекватної поведінки. І цей шлях передбачає, що Україна залишається повністю незалежною, і водночас її влада може орієнтуватися одночасно і на Схід, і на Захід", - говорить Джон Керрі, екс-держсекретар США.

І поки одні політики піднімали тему досягнення миру в Україні в рамках "сніданку з Пінчуком", інші шукали підтримки в цьому питанні на паралельних майданчиках форуму.

"Вернуть мир мы можем исключительно дипломатическим путем. И участвовать сегодня в панельных дискуссиях, платформах женщин-политических лидеров мира я призывала своих коллег со всего мира сделать все, проявить усилия, объединить все наше влияние, чтобы содействовать возвращению мира в Украину путем переговоров, путем дипломатии, путем защиты людей, пострадавших от войны", - говорить Наталія Королевська народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".

Завершення війни чекають й інвестори, які цікавляться Україною. Чи безпечно вкладати кошти у бізнес на території нашої країни - чи не головне питання, яке звучить від тих, хто відвідує український дім у Давосі.