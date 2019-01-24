Долю Януковича цілком може повторити ще один президент - Венесуели. Проти Ніколаса Мадуро повстали сотні тисяч людей по всій країні. Протест очолив лідер опозиції, він же спікер парламенту, а тепер ще й виконувач обов'язків президента. Главою Венесуели він оголосив себе сам, але більшість держав визнала його легітимність.

Натомість армія залишається вірною Мадуро. До яких наслідків може призвести криза влади - з'ясовував Дмитро Анопченнко.

Зіткнення з поліцією, барикади на вулицях, вибухи гранат зі сльозогінним газом... Ось як виглядає сьогодні центр Каракаса, столиці Венесуели і ці кадри зараз у випусках новин по всьому світу, адже надто серйозними можуть бути наслідки, якщо громадянський конфлікт переросте у громадянську війну.

Масовий мітинг в центрі Каракаса. Ця людина з національним прапором в руках - 35-річний опозиційний політик, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо, який оголосив себе напередодні тимчасово виконуючим обов'язки президента. На цих кадрах з мобільних телефонів видно, як багато людей прийшли його привітати сотні тисяч. Гуайдо обіцяє провести в країні чесні вибори, покласти край кризі, а головне - оголосити амністію для тих військових, хто допоможе скинути чинну владу.

А це інший мітинг, проурядовий. Ось людина, яка контролює і армію і основні державні інститути: діючий президент, Ніколас Мадуро. Називає те, що відбувається "державний переворотом", зажадав присяги на вірність від своїх військових і оголосив про розрив дипломатичних відносин із США.

"Геть з Венесуели! Досить інтервенцій! Тут є люди, здатні захистити свою землю".

Між ними вже не буде примирення. І зрозуміло - або демократичним шляхом переможе один, або інший силою придушить хвилю протестів і втримається при владі. Армія і поліція - поки на боці Мадуро, відбуваються арешти, на вулицях постійно чути звуки пострілів.

"Поки Мадуро не втече - люди не покинуть вулиці. І ми будемо робити все, що можливо - аби його скинути, адже жити далі так просто неможливо".

"Венесуелі потрібен інший президент, ми досить уже натерпілися".

"Ні для кого не є секретом, що у нас немає свободи слова. Тому ми і вдячні США за їхню підтримку".

"Підтримка"- це безумовне визнання Гуайдо новим лідером країни.

Дональд Трамп офіційно заявив, що єдиною легітимною владою в Венесуелі є парламент. Мадуро назвав "нелегітимним президентом". Аналогічну заяву зробила Канада. Гуйадо сьогодні вранці підтримав Лондон. І - десяток сусідніх з Венесуелою країн.

У той же час, про підтримку Мадуро заявляють в Москві, Пекіні, Мехіко, в Анкарі, де президент Ердоган публічно назвав його "своїм братом", а все, що відбувається - "переворотом". І питання тепер у тому, як далі будуть розвиватися події. Те, що обидва політики перейшли червону лінію і жоден вже не поступиться - зрозуміло. Чи буде військова операція Сша для підтримки протестувальників - Дональд Трамп поки не визначився.

"Ви обговорюєте військовий варіант в Венесуелі? - Ми нічого не обговорюємо, але все опції розглядаються. - Чи означає це, що і військову ви розглядаєте... - Всі опції, як завжди. Всі опції розглядаються".

При цьому нестабільність у Венесуелі загрожує кризою всій Латинській Америці. З бідної країни, де інфляція мільйон відсотків, - вже втекли три мільйони людей. Але навіть потік сирійських біженців, що накрив недавно Європу, не порівняти із тим, що станеться, якщо в Венесуелі спалахне війна і за межі країни у пошуку порятунку хлинуть десятки мільйонів. В країні, де найбільші запаси нафти в світі, економічний крах, а тепер вже й політична нестабільність. Але військові дії можуть і благополучних сусідів потягнути на дно, адже закрити кордони вони не зможуть... Ось чому за репортажами з Караса так уважно стежать зараз у всьому світі.

В Україні підтримали венесуельський народ у його прагненні відновити демократію та конституційний лад у країні.

Про це повідомив очільник МЗС Павло Клімкін у своєму Твіттері. На його думку, якщо влада реагує на мирні демонстрації силовими методами - вона швидко втратить легітимність. Клімкін підтримав Національну асамблею та її лідера Хуана Гуайдо. І висловив надію, що вони виведуть Венесуелу з політичної кризи.

Події у Венесуелі прокоментував і Петро Порошенко. Під час промови на Українському сніданку в Давосі Президент застеріг від повторення шляху Венесуели. На його думку, причина кризи у цій державі - політичний популізм. І щоб уникнути схожої долі, Україна має будувати здорову економіку. адже стиль правління Мадуро приносить і результати, як у Мадуро.

"У нас існує дуже велика загроза популізму. Саме зараз. Тим, хто не розуміє, що це означає, скажу - це заявляти, що на певні продукти для людей у нас буде фіксована ціна, нижче ринкової. Це те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, у Венесуелі. І який рівень життя цього народу, ми побачили по телебаченню саме в цю ніч, коли мільйони венесуельців вийшли, щоб сказати "Ні!" Мадуро, сказати "Ні!" популізму, сказати "ні" безвідповідальним політикам", - заявив Петро Порошенко.