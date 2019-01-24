Сергій Каплін закликав підвищити зарплату працівників соцсфери [ Редактировать ]
Зарплату працівників соцсфери треба підвищити, в цьому впевнений Сергій Каплін. Сьогодні він вкотре провів нараду зі співробітниками одного з київських центрів соціальних служб.
Нардеп детально розповів план дій із підвищення престижу професії соцпрацівника в Україні, який розробила його команда.
Зараз головне, аби Кабмін скасував рішення про роботу соцінспекторів, адже такі перевірки принижують як працівників, так і тих, хто має отримати субсидію, впевнений Каплін.
"У комітету і у соціальних працівників є дуже серйозні зауваження до спроб уряду створити поліцейську систему соціального контролю і ходити по хаткам і перевіряти, як живуть наші співвітчизники у нас є цілий пакет дуже серйозних соціальних змін, а він побудований на основі моєї книги - "соціальний курс", низка законів, які зможуть дати і другий рівень пенсійного забезпечення і провести серйозний детальний аудит пенсійних органів", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, голова соціал-демократичної партії.
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