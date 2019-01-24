На Київщині отруїлися 14 дітей [ Редактировать ]
На Київщині чотирнадцять дітей отруїлися невідомою речовиною під час поїздки шкільним автобусом. Інцидент стався у Баришівському районі. На першому уроці восьми дітям стало зле, їх одразу госпіталізували до дитячої районної лікарні з симптомами отруєння.
Згодом до лікарні доправили ще шістьох дітей. Троє зараз перебувають у реанімації. Під час розвозки в салоні автобусу знаходилось шістнадцять дітей віком від десяти до сімнадцяти років. Правоохоронці вилучили транспортний засіб на штраф-майданчик для проведення автотехнічної експертизи та відкрили кримінальне провадження за статтею порушення експлуатації транспортного засобу.
"Кримінальне провадження за статтею 287 кримінального кодексу України це випуск транспортного засобу в технічно несправному стані, через деякий час медичні працівники нададуть висновки цих отруєнь і ми зможемо говорити більш детально про причини потрапляння дітей до лікарняного закладу", - говорить Микола Жукович, керівник прес-служби Нацполіції Київської області.
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