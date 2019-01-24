Cоюз хіміків України спільно з федерацією роботодавців презентували власний проект розвитку хімічної промисловості. За словами підприємців, зараз галузь переживає скрутні часи, що викликало кризу, і які шляхи її вирішення - всі подробиці в матеріалі.

Постійні затримки виробництва.

"ОПЗ с августа месяца, с апреля месяца простаивает Днепроазот".

І майже 6 тисяч втрачених робочих місць.

"Это на работающих, не считая остановленного Одесского Припортового Завода и ситуация по днепроазоту приближается к тому, что они тоже могут если ситуация не исправить, могут расставаться с персоналом", - говорить Ігор Гольченко, радник союзу хіміків України.

"Україна була потужним, дуже потужним експортером добрив і хімічної промисловості в цілому. У нас було дві групи - це 28 група - неорганічна хімія код УКТЗ, і група 31 - це добрива, які фактично витягували на позитивне сальдо всі добрива", - говорить Дмитро Гордейчук, керівник агенції "Інфоіндустрія".

Підприємці, роботодавці, та хіміки обговорили кризу вітчизняної хімічної промисловості та шляхи виходу з неї. Учасники конференції презентували власну стратегію розвитку галузі, яку передали на розгляд кабінету міністрів. Підхід - комплексний.

"Ми зробили виборку по найбільш пріорітетним хімічним виробництвам: діюче виробництво, нефункціонуючі, які реально на сьогоднішній день необхідно вписувати і вплести в стратегію", - говорить Тамара Ковеня, директор КП "Черкаський Ндітехім".

Серед пріоритетів: ефективне імпортозаміщення, модернізація та створення нових робочих місць.

"На кінець 30 року в нашій стратегії розвитку хімічної галузі стоїть конкретно 120 тисяч людей буде працювати в цій галузі", - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Проте наразі галузь в перебуває в занепаді, а імпорт зростає. Тільки з 2015 по 2017 роки в Україну імпортували майже 2 мільйони тон азотних добрив. Доля іноземного товару на ринку країни становить майже 80 відсотків. Найбільше товару завозили з Росії. Однак після рішення Мінеконом розвитку кількість міндобрив з Російської Федерації зменшилась.

"Были приняты, и вы это знаете, антидемпинговые пошлины по ряду, ну, в основному это было против Российского продукта. Импорт из Российской Федерации сократился фактически в пять раз. Однако, за это время вырос импорт из Польши в три с половиной раза, из Беларуссии в 1,3 раза. Из Литвы в два раза", - говорить Олексій Голубов, голова Союзу Хіміків.

Однак, не зважаючи на антидемпінгові мита імпорт з Росії все ж продовжують. Не рідко з порушенням законодавства.

"Россия показывает больше экспорта, чем Украина показывает импорт из России. 175 тысяч тонн куда-то потерялись, это всего лишь за 9 месяцев. Ну так по самым скромным подсчетам - это порядка 380 миллионов гривен неоплаченой пошлины", - говорить Ігор Гольченко, радник союзу хіміків України.

Для поліпшення контролю за імпортом добрив, союз хіміків України запропонував встановити спеціальні квоти.

"Было принято решение заявить о специальном расследовании по устанволеню квот. Чтобы хоть таким образом навести какой-то порядок с импортом. Чтобы понимать, что откуда едет. происходит недобросовесная торговля с целью ухода от оплаты пошлин", - говорить Ігор Гольченко, радник союзу хіміків України.

Окрім проблеми імпорту, обговорили на засіданні й найболючіше питання для галузі ціну на газ. За словами підприємців вона занадто висока, і при такій вартості сировини - розвивати Вітчизняний хімічний сектор практично неможливо. Він не витримує конкуренцію.

"Ми брали підприємство машино-будівного комплексу сьогодні Туреччини. На задвижки 263 долари газ. В Сумах, у пана Дашутіна - 400. Буде його компресор конкурентноздатним? Ніколи не буде конкурентноздатним", - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

В союзі хіміків додають: захист вітчизняного ринку квотами - це тимчасова міра, допоки реалізовуватимуть стратегію. Вона дозволить повернути позиції галузі та знизити вартість добрив. Свої пропозиції із розвитку сфери передали у Кабмін. Тепер наступний крок за урядом.