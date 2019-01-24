В Николаеве мать запрещала ребенку пользоваться горячей водой и электричеством [ Редактировать ]
В Николаеве женщина с психическим расстройством забила квартиру хламом и запрещала дочери пользоваться электричеством и горячей водой. Об этом сообщили в администрации Центрального района.
В январе этого года в Службу по делам детей самостоятельно обратилась 15-летняя девочка. Как оказалось, она живет с мамой, папа ушел из семьи несколько лет назад, но они продолжают общение. Семья жила в собственной квартире с новым ремонтом и мебелью. Около 10 лет назад семья была вполне благополучной.
"Мать, всегда проявляла безусловную любовь к собакам, с годами начала проявлять определенные расстройства психического здоровья, что привело к полностью антисанитарным условиям жизни в собственной квартире. Она до потолка забила дом мусором и хламом", - сказано в сообщении.
Невыполнение родительских обязанностей должным образом, отразилось и на эмоциональном состоянии несовершеннолетней, которая нуждается в общении с психологом.
Сейчас девушка находится в КУ "Николаевский центр социально-психологической реабилитации детей" Николаевского областного совета. Что касается матери, то ей рекомендуется пройти медицинское обследование.
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