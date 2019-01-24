Некоторые продукты ведут не только к набору лишнего веса, но и проблемам со здоровьем. О 15 вредных продуктах для желудка пишет Lifter.

Пища с высоким содержанием углеводов.

Пища, богатая углеводами, может изменить баланс кишечной флоры и вызвать воспаление.

Это: рогалики, хлеб (включая цельнозерновой хлеб), крекеры, макароны, крупы, белый рис, крендели.

Вредные жиры.

Три типа пищевых жиров связаны с воспалением и способствуют избытку жира в организме: трансжиры, насыщенные жиры и омега-6.

Это: обработанные и жирные мясные нарезки, жирные молочные продукты, конфеты, кукурузное масло, масло виноградных косточек, соевое масло, подсолнечное масло.

Обработанное мясо.

Обработанное мясо очень калорийно и имеет много насыщенных жиров в составе.

Жареная еда.

Жареная пища имеет тенденцию перегружать желудок, вызывая кислотный рефлюкс и изжогу.

Молоко и молочные продукты с высоким содержанием лактозы.

Лактоза, содержащаяся во всех животных молочных продуктах, является самым известным быстрым углеводом. Лактоза расщепляется в тонкой кишке ферментом, называемым лактазой. Наш организм вырабатывает меньше лактазы с возрастом и эти продукты труднее переваривать.

Это: молоко, обычный (не греческий) йогурт, мягкие сыры, десерты на молочной основе.

Избыток фруктозы.

Пища с большим количеством фруктозы может способствовать газообразованию, вздутию живота и диарее.

Это: некоторые фрукты (яблоки, манго, арбузы); некоторые овощи (спаржа, горох); подсластители (кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, нектар агавы, мед).

Чеснок, лук.

Неспособность организма переваривать волокна фруктаны, которые содержатся в этих продуктах, может вызвать метеоризм. Волокна также содержатся в таких продуктах: зерно (ячмень, пшеница); овощи (артишоки, лук, чеснок); бобовые (фасоль, соевые бобы).

Бобы и орехи.

Они долго перевариваются и ведут к повышенному газообразованию.

Подсластители.

Они везут к увеличению количества жира в организме. И речь не только об искусственных подсластителях.

Это: некоторые фрукты (яблоки, ежевика, нектарины, персики, груши, сливы), овощи (цветная капуста, грибы, горох), искусственные подсластители (изомальт, маннит, полидекстроза).

Обезжиренные продукты.

Многие люди думают, что выбор обезжиренных продуктов делает их более здоровыми. Но на самом деле обезжиренные продукты очень вредны для желудка.

Алкоголь.

Не только ваша печень страдает от последствий ночных гуляний. Алкоголь несет с собой много пустых калорий, и его употребление может также замедлить процессы сжигания жира в вашем организме.

Напитки с фруктозой.

Возможно, вы уже знаете, что газировка может иметь негативные последствия для вашего здоровья, но помните о фруктовых соках и сладком чае.

Выпечка на завтрак.

В кексе или булочках может быть немного черники, но не думайте, что это действительно полезный вариант. В них много трансжиров и пустых калорий.

Готовые магазинные салаты.

Суть не в салате, а в том соусе, который к нему добавляется. В нем обычно много сахара и жиров.

Соленые закуски.

Соль в любой форме является основным виновником жира на животе, главным образом потому, что она задерживает жидкость в организме.

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