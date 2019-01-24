США считают необходимым провести в субботу, 26 января, заседание СБ ООН, посвященное кризису в Венесуэле. Об этом сообщается в Twitter американского постпредства при организации.

"Соединенные Штаты официальным порядком запросили проведения в субботу в 9:00 (16:00 по киевскому времени, - ред.) открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить нынешний кризис в Венесуэле", - говорится сообщении.

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