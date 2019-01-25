Бойовики стріляли з заборонених мінометів біля Кримського [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби противник тричі обстріляв позиції українських захисників. Такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.
З мінометів забороненого калібру окупанти вели вогонь поблизу селища Кримське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв укріплення Об'єднаних сил поблизу селища Гнутове.
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