В Австралії зафіксували аномальну спеку [ Редактировать ]
В Австралії аномальна спека. Температура у південних штатах сягає 48 градусів. Таку позначку стовпчик термометра не показував уже 80 років.
За останню добу через спеку до медиків звернулися 44 людини. Австралійці так активно використовують кондиціонери, що влада попереджає про можливі перебої з електропостачанням.
Упоратися зі спекою допомагає місцевий бізнес. Наприклад, бар в Аделаїді, столиці Південної Австралії, пропонує клієнтам безкоштовне пиво.
"Я так пітнію, що, здається, мій організм втрачає всю воду. Постійно відчуваю спрагу. Щойно випив 6 охолоджуючих напоїв. І працювати зараз просто неможливо. Почуваюся надто повільним. Через цю спеку я набагато швидше втрачаю сили. Вона просто вбивча".
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