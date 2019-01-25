США скликають Раду Безпеки ООН щодо Венесуели [ Редактировать ]
США також скликають Раду Безпеки ООН щодо Венесуели. Про це повідомили у представництві Сполучених Штатів при ООН. Екстрене відкрите засідання відбудеться завтра о 9 ранку за місцевим часом.
Раніше постійний представник ПАР Джеррі Мат'їла повідомив журналістів, що у засіданні може узяти участь держсекретар США Майкл Помпео.
Європарламент свою думку щодо Венесуели висловить наступного тижня.
по теме
У США заликали скасувати будівництво газопроводу "Північний потік-2"
Посилити військову допомогу Україні та скасувати будівництво газопроводу "Північний потік-2" закликали сенатори президента США Дональда Трампа
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Глава КНДР доволен результатами переговоров делегации Северной Кореи с США
Конгрес не дозволив Трампу залишити НАТО
Конгресмени вирішили перешкодити Дональду Трампу вивести країну з Альянсу - чи наважиться американський президент до відкритого протистояння?
В США разочарованы переговорами с Россией
Глава делегации США замгоссекретаря Андреа Томпсон назвала разочаровывающей встречу с представителями МИД России
У Венесуелі унаслідок масових протестів загинули 26 людей
Унаслідок масових протестів у Венесуелі загинули вже щонайменше 26 людей. І це лише ті, чию особу підтвердили. Мітинги проти Ніколаса Мадуро не припиняються