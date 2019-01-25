Унаслідок масових протестів у Венесуелі загинули вже щонайменше 26 людей. І це лише ті, чию особу підтвердили. Мітинги проти Ніколаса Мадуро не припиняються.

Розпочалися вони 23 січня, а загострилися напередодні - після того, як спікер парламенту та опозиційний лідер Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни. Свою підтримку Мадуро висловив очільник РФ Путін.

Натомість низка європейських країн виступає за відновлення у Венесуелі демократії. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз підтримує опозиційного політика Хуану Гуайдо і закликає провести у країні нові вибори. Підтримують Гуайдо і Сполучені Штати, які пообіцяли надати латиноамериканській країні 20 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.