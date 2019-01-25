В пятницу ночью, 25 января, в Киеве, на улице Драгоманова, 14, в квартире на 14 этаже 16-этажного дома произошел пожар, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, огонь вспыхнул в комнате и распространился на балкон. Вызов на линию 101 поступил 24 января около 20:50. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание и примерно к 21:30 окончательно потушили пожар.

Пожарным удалось остановить огонь до того, как он распространился на соседние квартиры.

В момент начала пожара в квартире никого не было, обошлось без пострадавших. На месте работали три единицы основной и специальной техники. Причину пожара установит следствие.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в ресторане.