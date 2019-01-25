Російські найманці знову застосували важке озброєння. З мінометів 120 калібру били по позиціях армійців поблизу Кримського на Луганщині.

Загалом, зафіксовано 9 ворожих обстрілів, окупанти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, минулося без втрат.

За інформацією розвідки, минулої доби знищено п'ятьох бойовиків. Сьогодні вночі обстрілів не було, - повідомили у штабі.