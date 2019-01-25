Учнів Дихтинецької школи, що на Буковині, виписали із лікарні. Нагадаю, у середу 17 дітей звернулися до медиків із пошкодженням слизової оболонки та запамороченням.

Дев'ятикласник школи знайшов балончик із невідомою речовиною у роздягальні та розбризкав його на інших учнів. Діти провели ніч у районній лікарні.

Звідки у навчальному закладі узявся газовий балончик - встановлює поліція. Батькам підлітка загрожує штраф за неналежне виховання.

"На їхню власну думку, вони подумали, що то дезодорант і, зрозуміло, він на той балончик нажав. І воно розповсюдилося в тому приміщенні, де, на жаль, немає ні вікон, ні дверей", - говорить Ірина Ісопенко, заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації.

"Дітей було госпіталізовано, скоріше, не за станом, а задля медичного спостереження, що, власне, було зроблено. всіх дітей виписано. Стан здоров'я дітей - задовільний", - говорить Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру.