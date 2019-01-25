Кір в Україні: на Прикарпатті захворіли 600 людей [ Редактировать ]
Кір лютує на Прикарпатті. Від початку року інфекцію там підхопили вже шість сотень людей. Лише в Івано-Франківську минулого тижня зафіксували 90 нових випадків. З яких тільки восьмеро - це дорослі, решта - діти.
Медики кажуть: більшість із них - не мали щеплення. Тому закликають батьків вакцинувати своїх дітей. Запевняють: із препаратами проблем немає. Їх у поліклініках нині вдосталь.
Загалом - лише за останній тиждень на кір захворіли три з половиною тисячі українців. Від ускладнень, спричинених недугою, цього року померло вже п'ятеро.
"В основному, дійсно хворіють діти. І хворіють діти не щеплені. І в основному, ми акцентуємо увагу на щепленні, на профілактиці захворюваності на кір. Цього року у нас є дві дози КПК, коли ми проводимо планово. Цього року процент виконання першої дози це 80 процентів, другої 70 процентів", - говорить Лариса Підвербецька, головний спеціаліст з організації педіатричної допомоги департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА.
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