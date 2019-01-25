"Северный поток-2": в Сенате США подготовили резолюцию об отмене проекта [ Редактировать ]
В Сенате Соединенных Штатов представили резолюцию, призывающую к усилению военной помощи Украине и поддерживает отмену газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Документ внесла в повестку дня Конгресса текущего созыва группа из почти семи десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
"Сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 г., которая осуждает российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока - 2" через его угрозу энергетической безопасности Европы", - отметили в пресс-службе.
"Кроме того, законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную безопасную поддержку Украине, особенно с целью укрепления морских способностей предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - сообщили в пресс-службе.
"Также Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море, чтобы продемонстрировать поддержку международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судов Керченским проливом и Азовским морем", - заявили в посольстве
Также в резолюции призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в захождении в их порты для пополнения запасов и дозаправки.
"В документе подчеркивается, что санкции против Рjccbb, которые являются непосредственным следствием действий властей этой страны, остаются в силе и будут усиливаться, пока русский поведение должным образом не изменится", - резюмировали в посольстве.
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