Залишки асфальту та величезні ями. Такий вигляд сьогодні має траса "Ворохта - Верховина". А їздять нею щодня не тільки місцеві жителі, а й тисячі туристів. Люди вже навіть перекривали дорогу, вимагаючи ремонту. Та поки що все марно. Чому? - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Справжнє дорожнє "пекло" починається від переїзду в центрі курортного селища Ворохта. Водіям доводиться маневрувати на небезпечній ділянці дороги, щоб об'їхати велетенські ями.

Далі - гірше. Понад 30 кілометрів суцільного бездоріжжя. Машини ламаються просто на ходу.

"Раз у тиждень їду, то такі копачі що невозможно їхати, хоть літом хоть зимою. Рейсори так ломляться", - говорить Юрій, водій.

Водії радіюють, що цьогоріч зима щедра на опади. Завдяки снігу дорога здається не такою аварійною. Тому з жахом чекають на весну.

"Якщо сніг спаде, то там проїхати. - А наскільки великі калабані? - А вони такі великі розмірами п'ятдесят на п'ятдесят, але вони одна в одну, що проїхати там що одну оминаєш в десять попадаєш", - говорить Василь Словак, водій, місцевий житель.

Краще взагалі об'їхати цю дорогу, каже Василь Словак, - через Коломию. Маршрут довший, однак долають його швидше. Але є й ті, хто змушений їздити тут по кілька разів на день - це рейсові та екскурсійні автобуси.

"По таких ми привикли. Це зараз ще хороша дорога, як розмерзнеться у нас тоді призджайте, побачите яка вона настояща. То не описуєма", - говорить Микола, водій екскурсійного автобуса.

Ця ділянка траси державного значення на балансі обласної Служби автомобільних доріг. Голова Верховинської райради Іван Шкіндюк каже: з вимогою провести капітальний ремонт вони звертаються до дорожників щороку. У 2016 навіть виділили кошти з держбюджету - 35 мільйонів гривень, але нічого так і не робили.

"На той час коли фірма виграла тендер були одні ціни, а потім зросло паливо, зросла мінімальна заробітна плата і вже фірмі було не вигідно робити. Тому кошти повернулися і вони не були освоєні. Зараз ми знову звертаємось, нам знову обіцяють виділити 100 мільйонів на цей відрізок дороги", - говорить Іван Шкіндюк, голова Верховинської районної ради.

На питання "коли відремонтують дорогу?" у Службі автодоріг нашій знімальній групі не відповіли. Відмовляти в особистих коментарях стали після кількох критичних матеріалів, зокрема, останнього - про те, як в грудні асфальт клали просто в сніг. До того ж, днями в організації спалахнув скандал - одному із заступників служби оголосили підозру за фактом розкрадання бюджетних коштів.