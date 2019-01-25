Сепаратисты обстреляли из минометов Крымское [ Редактировать ]
В течение минувших суток, 24 января, сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
"В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы по позициям наших защитников велись: из автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем,крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия - возле города Марьинка", - говорится в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактического группировки Север противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. возле поселка Крымское.
По данным разведки, 24 января пятеро противников были уничтожены и один ранен.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в штабе.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе задержали трех сепаратистов.
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