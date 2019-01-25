В районі Приазов'я виявили безпілотник бойовиків [ Редактировать ]
Черговий безпілотник в районі Приазов'я виявили українські військові. За допомогою засобів радіо-технічної боротьби, нашим захисникам вдалося його приземлити.
Військові інженери обстежили літальний апарат і з'ясували, що цей пристрій - "Гранат-2" - виготовлений на підприємствах російського військово-промислового комплексу. Основне призначення - розвідка та коригування вогню.
Такі апарати активно постачають незаконним збройним формуванням на Донбасі. Тепер українські експерти вивчають цифрові дані із записів безпілотника.
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