В Україні можуть офіційно оголосити епідемію кору. У МОЗі планують скликати для цього спеціальну комісію. Від початку цього року лише на Львівщині захворіли понад півтори тисячі людей. В інших регіонах - ситуація не набагато краща. Що можна зробити - розбиралися мої колеги.

В Україні лютує кір. Вісім з половиною тисяч нових хворих та п'ять летальних випадків від початку року - - такі останні дані оприлюднили у МОЗ. Найскладніша ситуація у Львівській області. Від початку року на кір там захворіли понад 1,5 тисячі людей, переважно діти. Одразу 3 немовлят рятують у львівській дитячій клінічній лікарні.

"При скеруванні у дітей відмічалася висока гарячка, бо висипає якраз на фоні температури. одразу вже прослуховувалися крипітуючі хрипи у легенях які є притаманні власне тільки пневмонії", - говорить Лариса Григоренко, лікар-неонатолог.

Як виявилося, п'ятеро малюків захворіли на кір одразу після пологів. На щастя, немовлята вже одужують. Двох навіть виписали з лікарні. Заразились діти від своїх матерів. А вони, - припускають медики, інфікувалися ще до пологів. Кір - дуже підступна хвороба, швидко поширюється. Ситуація катастрофічна, - вважають лікарі.

"Если в 2016 у нас было только до 200 заболевших. Надо понимать, что официальная статистика - это верхушка айсберга. Мы просто относимся к таким странам, где бушуют такие эпидемии, которых в цивилизованных уже давным-давно нет", - говорить Ольга Голубовська, доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я тільки думають, чи оголошувати про епідемію.

"Міністерство не оголосило епідемію кору, зараз є спалах кору - ми дивимося, які є показники. І єдине, що ми можемо попередити цю хворобу - це вакцинуватися. В Україні є досить вакцин, вони якісні, вони в наявності для дітей", - говорить Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

Щоб хвороба відступила - потрібен 4-тижневий карантин в дитячих колективах. І не тільки дитячих, якщо мова йде про регіон, де вже лютує кір, - кажуть лікарі. Натомість МОЗ пропонує провести вакцинацію 29 тисяч дітей у Львівській області вже у лютому.

"Якщо це відбувається таким хаотичним способом, то можна потрапити на вакцини сумнівної якості. Сам процес втрачає свою плановість і прогнозованість", - говорить Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів.

У найближчі дні спеціальна комісія Міністерства розгляне питання про оголошення епідемії кору.