Нападение на журналистов в Киеве: подозреваемый задержан [ Редактировать ]
Правоохранители доставили с места происшествия в отделение полиции девятерых человек. Одного из них опознали пострадавшие и журналисты, его задержали. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Доставленные в участок предоставляют объяснения и с ними проводятся следственные действия, в том числе опознание.
Напомним, нападение на журналистов произошло накануне вечером.
по теме
В ДТП в Польше погиб украинский журналист
Авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства
На выходных в Украине ударят крепкие морозы
В Украине на выходных, 26 и 27 января, ожидается небольшой снег, на юго-восточной половине страны прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман
Крещатик снова перекроют
С 26 января, в Киеве снова будут перекрывать Крещатик на выходные и праздники
Госдолг Украины за год вырос на 2 млрд
По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн
В Запорожской области трасса превратилась в "каток" (фото)
Работники дорожных служб Запорожской области просят водителей не выезжать на трассы