Правоохранители доставили с места происшествия в отделение полиции девятерых человек. Одного из них опознали пострадавшие и журналисты, его задержали. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Доставленные в участок предоставляют объяснения и с ними проводятся следственные действия, в том числе опознание.

Напомним, нападение на журналистов произошло накануне вечером.