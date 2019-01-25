Бойовики відкрили вогонь по селищу Чермалик [ Редактировать ]
Окупанти на Донбасі і далі обстрілюють мирне населення. Зокрема відкрили вогонь по дитячому садку та житлових будинках у селищі Чермалик.
Як повідомляють представники спостережної місії, пошкоджено будівлю садка "Сонечко". Кулі влучили у віконну раму та внутрішню стіну гральної кімнати. На щастя, дітей у приміщенні не було.
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