Окупанти на Донбасі і далі обстрілюють мирне населення

Окупанти на Донбасі і далі обстрілюють мирне населення. Зокрема відкрили вогонь по дитячому садку та житлових будинках у селищі Чермалик.

Як повідомляють представники спостережної місії, пошкоджено будівлю садка "Сонечко". Кулі влучили у віконну раму та внутрішню стіну гральної кімнати. На щастя, дітей у приміщенні не було.