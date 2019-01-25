На сході країни російські найманці знову застосували важке озброєння. З мінометів 120 калібру били по армійських позиціях поблизу Кримського на Луганщині.

Загалом, минулої доби зафіксовано 9 ворожих обстрілів, окупанти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, минулося без втрат. За інформацією розвідки, протягом доби знищено п'ятьох бойовиків.

Сьогодні вночі обстрілів не було, - повідомили у штабі.