ЄС у лютому обговорить "азовські санкції" проти Росії [ Редактировать ]
Євросоюз розгляне запровадження нових санкцій проти Росії у лютому. Міністри закордонних справ обговорять агресію російських військових у районі Керченської протоки.
За інформацією агентства Reuters, до країн-членів ЄС, які давно зайняли рішучу позицію щодо Росії, приєдналися Данія та Словаччина.
Крім того, вже наступного тижня євроспільнота підготує офіційну дипломатичну ноту протесту через те, що Росія і далі незаконно утримує 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці торік у листопаді.
по теме
ЄС розгляне запровадження нових санкцій проти Росії
Євросоюз розгляне запровадження нових санкцій проти Росії в лютому. Міністри закордонних справ обговорять агресію російських військових у районі Керченської протоки
Денисова призвала послов ЕС отправить пленных моряков в другую страну
Людмила Денисова призвала послов Евросоюза надавить на Россию
В США поддержали решение ЕС ввести санкции против России
США поддерживают решение ЕС включить граждан России в санкционный список по "делу Скрипалей"
Тереза Мэй представит альтернативный план по Brexit
Премьер попытается объяснить депутатам, какие шаги намерено предпринять правительство, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика
В Евросоюзе ждут новых предложений от Мэй по Brexit
В Брюсселе продолжают искать пути для минимизации негативных последствий от Brexit