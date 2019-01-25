Євросоюз розгляне запровадження нових санкцій проти Росії у лютому. Міністри закордонних справ обговорять агресію російських військових у районі Керченської протоки.

За інформацією агентства Reuters, до країн-членів ЄС, які давно зайняли рішучу позицію щодо Росії, приєдналися Данія та Словаччина.

Крім того, вже наступного тижня євроспільнота підготує офіційну дипломатичну ноту протесту через те, що Росія і далі незаконно утримує 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці торік у листопаді.