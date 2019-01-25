Сполучені Штати скликають Раду Безпеки ООН щодо Венесуели. Про це повідомили у представництві США при Організації. Екстрене відкрите засідання відбудеться завтра о 9 ранку за місцевим часом. У ньому може узяти участь держсекретар США Майкл Помпео. Європарламент свою думку стосовно ситуації у Венесуелі висловить наступного тижня.

За три дні протестів у країні вже 26 загиблих та сотні заарештованих. Сутички на вулицях - не вщухають. Детальніше розкаже Аліса Орлова.

Уже третій день поспіль на вулицях венесуельських міст неспокійно. Люди зводять барикади, роблять коктейлі Молотова, запалюють димові шашки. Силовики натомість застосовують сльозогінний газ і відловлюють усіх нелояльних до Ніколаса Мадуро та його уряду. Утім, мітингарі здаватися не збираються. Кажуть: стоятимуть до останнього.

"Боротьба триватиме довго. Ви бачит,е вони нас затримують. Вони можуть заарештувати нас хоч сто разів, ми все одно повернемося на вулиці і не підемо звідси, допоки не доб'ємося змін. Я розумію, що уряд зараз вдаватиметься до найбільш відчайдушних методів. Та йому нас не перемогти".

"За свободу для нашої країни. Ми більше не хочемо Мадуро. Ми вже настраждалися через нього".

Та Ніколас Мадуро міцно тримається за президентське крісло, незважаючи на революційні настрої у супільстві. Каже: достроково зрікатися влади не збирається за жодних умов. А відповідальність за заколоти - покладає на західні країни на чолі зі США. Через це учора розірвав зі Сполученими Штатами дипломатичні відносини, а сьогодні - закрив посольство Венесуели у Вашингтоні.

"Я думаю, ніхто не має сумнів, що Дональд Трамп хоче здійснити державний переворот у Венесуелі, хоче скоїти злочин проти демократії і народу Венесуели. Дональд Трамп, у всьому своєму божевіллі, вважає себе світовим поліцейським. Він певен, що є начальником Латинської Америки й усього Карибського басейну", - заявив Ніколас Мадуро, президент Венесуели.

Та, попри твердження Мадуро щодо "втручання ззовні", пригнічені настрої у венесуельському суспільстві панують уже давно. За час його керування з країни виїхало близько 15% населення. А інфляція досягла рекордних мільйона трьохсот тисяч відсотків. Глибоку кризу переживають буквально усі галузі економіки.

"Час для дебатів сплив. Режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Його режим морально збанкрутував. Він економічно некомпетентний. І глибоко корумпований. Я повторюю, режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Тому ми вважаємо, всі його дії незаконними та недійсними", - заявив Майк Помпео, держсекретар США.

Відновити демократію та реанімувати економіку венесуельцям нині обіцяє Хуан Гуайдо - 35-річний лідер Національної Асамблеї. Напередодні він просто неба присягнув на вірність народу та оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. А Ніколасу Мадуро, за умови добровільного зречення, пообіцяв повну амністію. Гуайдо стрімко заручився підтримкою 80% населення Венесуели та світових лідерів. Зокрема, США, Канади та більшості країн ЄС.