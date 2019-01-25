На Закарпатті триває масштабна спецоперація проти тютюнових контрабандистів [ Редактировать ]
Силовики проти тютюнових контрабандистів. У Рахівському районі Закарпаття триває масштабна спецоперація військової прокуратури та прикордонників.
Там задіяно спецтехніку і засоби для примусової зупинки транспорту. Зі зброєю перевіряють автівки на трасі "Мукачеве-Рогатин".
У прес-службах установ наразі не розголошують подробиці операції. Однак не заперечують - проводять заходи, спрямовані на боротьбу з тютюновою контрабандою.
За словами місцевих жителів, військові прибули на Рахівщину три дні тому. Зараз тривають обшуки у щонайменше 10 помешканнях Рахова та села Ділове.
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