Торгівця фальсифікованими препаратами викрили на Хмельниччині. Зловмисника шукали від 17 року, коли через його саморобні пігулки для схуднення померла 21-річна дівчина у Великій Британії. Засіб вона придбала через інтернет.

Підробника знайшли поліцейські. Підпільну лабораторію він облаштував удома і створив два сайти для продажу саморобних препаратів.

Під час обшуку у чоловіка знайшли 10 тисяч пігулок стероїдів, 10 кілограмів хімікатів, із яких виробляли ці препарати, та 18 літрів прекурсорів. Також виявили готові наркотики - понад 60 різновидів психотропу ЛСД та 10 пакунків насіння конопель. Відкрито кримінальне провадження.