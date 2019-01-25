На Хмельниччині викрили торгівця фальсифікованими препаратами [ Редактировать ]
Торгівця фальсифікованими препаратами викрили на Хмельниччині. Зловмисника шукали від 17 року, коли через його саморобні пігулки для схуднення померла 21-річна дівчина у Великій Британії. Засіб вона придбала через інтернет.
Підробника знайшли поліцейські. Підпільну лабораторію він облаштував удома і створив два сайти для продажу саморобних препаратів.
Під час обшуку у чоловіка знайшли 10 тисяч пігулок стероїдів, 10 кілограмів хімікатів, із яких виробляли ці препарати, та 18 літрів прекурсорів. Також виявили готові наркотики - понад 60 різновидів психотропу ЛСД та 10 пакунків насіння конопель. Відкрито кримінальне провадження.
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