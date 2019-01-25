В пятницу, 25 января, в китайском городе Чанчунь в торговом центре прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Очевидцы сообщили, что предположительно взрывы произошли на 30 этаже торгового центра Wanda Plaza.

Пока известно об одном погибшем и пострадавшем.

Кроме того, во Львове в подвале дома прогремел взрыв.