В торговом центре Китая прогремели взрывы (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 25 января, в китайском городе Чанчунь в торговом центре прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Очевидцы сообщили, что предположительно взрывы произошли на 30 этаже торгового центра Wanda Plaza.
Пока известно об одном погибшем и пострадавшем.
1月25日，长春市#万达广场 发生#爆炸。 pic.twitter.com/3IDQkOdv7H— 白盔白甲 (@jakobzheng) 25 января 2019 г.
Кроме того, во Львове в подвале дома прогремел взрыв.
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