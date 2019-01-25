В Париже состоялась первая французская нудистская пьеса. Она получила хорошие отзывы от зрителей, которые также разделись перед спектаклем.

Об этом сообщает The Local.

Все участники и зрители спектакля под названием Nu et Approuve были абсолютно без одежды.

Всех посетителей попросили снять одежду перед спектаклем и принести с собой полотенца, на которых они будут сидеть. Гостям в VIP-ложе раздали подстилки из микрофибры.

Спектакль, высмеивающий противников нудизма, был позитивно воспринят гостями. Они отметили, что это поможет нудистскому движению.

Напомним, в Московском театре сатиры во время пожара не выпускали людей, чтобы не возвращать им деньги.