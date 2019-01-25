В пятницу, 25 января, курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 14 копеек до 27,79 грн/доллар, в покупке до 27,75 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,51 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Торги по доллару начались в диапазоне: 27,8700 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,5711 - 31,6249 грн/евро, российский рубль 0,4219 - 0,4249 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7500 27,7900 EUR/UAH 31,4740 31,5166 RUB/UAH 0,4195 0,4204

Ранее мы писали о том, что курс биткоина снова вырос.