Курс доллара на межбанке упал [ Редактировать ]
В пятницу, 25 января, курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 14 копеек до 27,79 грн/доллар, в покупке до 27,75 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,51 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Торги по доллару начались в диапазоне: 27,8700 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,5711 - 31,6249 грн/евро, российский рубль 0,4219 - 0,4249 грн/рубль.
По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:
|Валюта
|Bid
|Offer
|USD/UAH
|27,7500
|27,7900
|EUR/UAH
|31,4740
|31,5166
|RUB/UAH
|0,4195
|0,4204
Ранее мы писали о том, что курс биткоина снова вырос.
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