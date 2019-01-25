Північ Ізраїля засипало снігом

Північні райони Ізраїлю засипало снігом. Товщина снігового покриву на горі Хермон перевищила один метр. Синоптики застерігають - за кілька днів низинні території, зокрема пустелі Негев та Арава і район Мертвого моря, може затопити