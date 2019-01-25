На Анталию обрушился торнадо, есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
На турецкий курорт Анталья обрушился шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и торнадо, сообщает "Коррепондент".
Из-за шторма в районах Кумлуджа, Кемер и Финике повреждены здания, транспортные средства, также нанесен урон сельскохозяйственным угодьям и теплицам. В некоторых районах произошли наводнения.
#Antalya #Kumluca'da hortum fırtına can aldı! 1 ölü 9 yaralı— akıncı (@soneerbozkurt) 24 січня 2019 р.
pic.twitter.com/7vassD0m2m #sondakika #BREAKING #Flaş
Жертвами стихии стали 2 человека в Кумлудже и Кемере. Еще один человек пропал без вести, по меньшей мере 11 человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.
LATEST — Tornado strikes Turkey's tourism capital Antalya, leaving a 13-year-old child dead and 8 people injuredhttps://t.co/n8BTaRy4mu pic.twitter.com/vmuP6xHlT6— DAILY SABAH (@DailySabah) 24 січня 2019 р.
Ранее мы сообщали о том, что на штат Вашингтон обрушился мощный ураган.
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