Юлия Тимошенко официально стала кандидатом в президенты [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала председателей фракций в Верховной Раде "Всеукраинское обьединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко. Соответсвующее решение было принято на заседании ЦИКа в пятницу, 25 января, передают "Українскькі новини".
Уполномоченный представитель кандидата Тимошенко народный депутат Сергей Власенко в свою очередь обратился к ЦИК с просьбой лично выдать лидеру "Батькивщины" удостоверение кандидата на следующем очередном заседании Центризбиркома.
"16 голосов "за", единогласно", - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Кроме того, комиссия зарегистрировала главу Радикальной партии Олега Ляшко, а также еще 4 кандитатов на президентские выборы, которые состоятся 31 марта. Также кандидатом зарегистрирован заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул от переименованной накануне выборов партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".
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