Многие народные приметы на 26 января связаны с кошками и собаками. Эта дата в народном календаре получила название Ермилов (Еремин) день.

Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас Белград, столица Сербии). За христианскую веру он был осужден на тюремное заключение. Святого долго истязали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.

В этот день говорили: "Ерема на печи сидит, а кошка в печурке". С кошками в простонародье было связано немало примет и суеверий. Считается, что эти животные самые чувствительные к переменам погоды. Помимо этого, им приписывают свойства предвидеть разные события в доме, например, если кошка умывается, то следует ждать гостей. Интересно, что подобные приметы есть практически у всех народов.

Также существуют и забавные суеверия, связанные с котиками:

Черная кошка, черная собака и черный петух в доме защищают от вора и от грозы.

Если кошечка съест вареного гороху, то может оглохнуть.

Лошадь от собаки добреет, а от кошки сохнет. (Именно поэтому котов и не брали в дорогу).

Мужчина, который любит кошек, и жену любить будет.

Кошка с бабой в избе, мужик с собакой во дворе.

У кошки шерсть плохая, а морда чистая; у собаки морда грязная, а шерсть чистая.

Кошку девятая смерть донимает.

Кто кота убьет, тому семь лет удачи не видать.

Собака обжора, а кошка сластена.

Собака ждет крох под столом, а кошка – пролитого молока.

Считалось, что если в доме есть больной, то чтобы он быстрее поправился, его в Еремин день нужно посадить на место, где любит лежать кошка. Чтобы ребенок в течение года быстро укладывался и крепко спал по ночам, вечером на Ерему, прежде чем положить малыша спать, в его колыбельки должна побывать кошка. А вот тот, кто на Ерему рядом с кошкой уснет, тот рассудок потеряет.

Приметы на 26 января

Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.

Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.

Круг вокруг луны - к метели.

Кошка мордочку прячет - к морозу, лижет лапу - к солнечной погоде, по половицам катается - к теплу.

Если кошка скребет когтями пол - к метели, стену - к ненастью.

Котик вверх животом ложится и потягивается - к теплу.

Кошка села на подоконник и смотрит в окно - к оттепели.

Собака лежит, свернувшись калачиком - к холодам, вытянулась - к теплу.

Слабая тяга в печи - к теплу, сильная - к морозу.

Синица возле окна щебечет - к ранней весне.

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