145 тисяч будинків на півдні Австралії залишилися без електрики через аномальну спеку.

До аварій на лініях призвело активне використання кондиціонерів. Температура у південних штатах вже перевищує 48 градусів. Таку позначку стовпчик термометра не показував уже 80 років. За останню добу через спеку до медиків звернулися 44 людини.

І про інші події у світі - у нашому короткому огляді.

* * *

Кількість жертв повені в Індонезії зросла до 59 людей. Ще 25 - вважають зниклими безвісти. На провінцію Південне Сулавесі обрушилися потужні зливи, що викликали сильні повені та зсуви. Опади призвели до швидкого підйому води на річці Дженеберанг. Вода почала переливатися через одну з найбільших у регіоні дамб Білі-білі. Відтак повінь зачепила 10 міст та селищ, зокрема і столицю провінції Південний Сулавесі - Макассар. Чотири тисячі місцевих жителів були змушені покинути свої будинки. Наразі вживають всіх можливих заходів для ліквідації наслідків стихії.

* * *

Над відомим турецьким курортом Анталія пронісся смерч. В результаті буревію загинула 13-річна дитина, ще вісім людей отримали поранення. Cтихія зачепила сільськогосподарські райони Фініке і Кумлуджа. Величезний вихор зносив дахи будинків, виривав з корінням дерева і піднімав у повітря автомобілі. Пошкоджені будівлі та лінії електропередачі. На деяких шосе зупинили рух. Як запевняє місцева влада, райони Анталії зі знаменитими курортами майже не постраждали.

* * *

До "ядерної півночі" залишилося 2 хвилини. У 2018 стрілки символічного "Годинника Судного дня" не стали переводити. Хронометр вимірює час, що залишився людству до загибелі. Зараз він все ще показує 23:58. За 70 років існування Годинника його стрілки змінювали своє положення 23 рази. Останній раз без двох хвилин північ він показував у 1953 році. Так учені-атомники відреагували на проведене Вашингтоном випробування водневої бомби.

* * *

Паризький аеропорт евакуювали через... туфлі. Приводом для паніки стало взуття з підсвічуванням в багажі журналістки. Охоронцям воно нагадало детонатор. Співробітники аеропорту оголосили евакуацію двох залів четвертого терміналу і викликали саперів. Однак виявилося, що сполох викликала пара модельних туфель, а підозрювана працює в модному журналі. Тривога була скасована тільки через три години. В результаті інциденту затримали кілька рейсів.