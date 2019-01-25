25 января умер журналист Николай Бабич. Вероятной причиной смерти журналисты агентства "Униан" называют укол анестезии.

Мужчина пошел на простую плановую операцию в киевской больнице. Коллеги умершего убеждены, что сердце Бабича остановилось, когда ему укололи анестезию.

"Люди не должны умирать от укола с анестезией. У Бабича остались жена Инна и трое детей. И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов", – говорится в сообщении.

Николаю Бабичу было 48 лет. Он был заместителем руководителя отдела экономических новостей информационного агентства.

Напомним, накануне умерла старейшая женщина Украины.