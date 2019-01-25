Умер известный украинский журналист [ Редактировать ]
25 января умер журналист Николай Бабич. Вероятной причиной смерти журналисты агентства "Униан" называют укол анестезии.
Мужчина пошел на простую плановую операцию в киевской больнице. Коллеги умершего убеждены, что сердце Бабича остановилось, когда ему укололи анестезию.
"Люди не должны умирать от укола с анестезией. У Бабича остались жена Инна и трое детей. И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов", – говорится в сообщении.
Николаю Бабичу было 48 лет. Он был заместителем руководителя отдела экономических новостей информационного агентства.
Напомним, накануне умерла старейшая женщина Украины.
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