Украинца задержали за кражу картины Ренуара [ Редактировать ]
В Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины, в декабре 2018 года. Об этом пишет австрийское издание Kurier.
С 28 декабря украинец находится под стражей в Вене. Издание называет его профессиональным вором, так в 2005 году он уже был осужден на родине за кражу картины Ивана Айвазовского в украинском музее.
Уголовная полиция Вены считает, что украинец участвовал в краже картины Ренуара в составе преступной организации. Два его сообщника и пейзажное полотно размером 27 см на 40 см исчезли. Картина датирована 1895 годом, ее стоимость оценивается в 120-160 тысяч евро.
Следователи считают, что потенциальный покупатель ворованной картины может находиться в Северной Европе, так как задержанный украинец покупал билеты для себя и сообщников на самолет в Швецию.
Стоит отметить, что картину импрессиониста Пьера Огюста Ренуара украли 26 ноября 2018 года. Трое мужчин поднялись на второй этаж аукционного дома, где вытащили картину из рамы и тут же разошлись. Они покинули здание различными путями, двое из них несли большие сумки для покупок.
Фото: twitter.com/lpdwien
Имя подозреваемого не указано, однако один из мужчин на фотографиях полиции (крайний справа) похож на Вадима Гужву, который в 2005 году фигурировал в деле о похищении картины "Морской вид" из Одесского художественного музея.
Ранее сообщали, что в Норвегии пропали картины легендарного художника.
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