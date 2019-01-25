Більше мільйона українців на виборах у березні можуть просто "загубитися". Внутрішньо переміщені особи - біженці у своїй же країні - досі не знають: де і як їм голосувати. Центрвиборчком обіцяє - можливість буде. Але який порядок?

Усе пояснить Ірина Баглай.

З весни 2014 року для Андрія Андрійовича ця кімната на 13 "квадратів" у колишньому санаторії - його дім. Учасник Майдану з Донеччини тоді навіть і не думав повертатися до Сніжного, де залишив квартиру і будинок.

"После Майдана, представьте, вернуться туда", - говорить Андрій Черевко, переселенець.

У травні сюди - під Київ - переїхала і вся його родина. Бо ж рідне місто захопили бойовики.

"Первый город, где стрелять начали", - говорить Андрій Черевко, переселенець.

Тоді в 2014 році Андрій Андрійович навіть і не думав, чи йти на вибори.

"Нужно голосовать, надо что-то менять", - переконаний Андрій Черевко, переселенець.

Щоправда тоді, згадує, чітко знав - куди йому - переселенцю йти і що робити. Бо інструктували волонтери.

"Нам даже организовывали автобус возили в Ирпень", - говорить Андрій Черевко, переселенець.

Власних переконань чоловік не змінив. І зараз обов'язково голосуватиме. Та цього разу, взявши паспорт і довідку переселенця, розгубився, що робити далі. Селище Ворзель, де мешкає переселенець, у стані переходу в іншу об'єднану територіальну громаду в рамках децентралізації.

"Я уже запутался. Только могу догадаться: или по справке или действительно территориально - никто не объясняет. Нам говорят: Ворзель прикрепленный до Бучи, справка у меня есть, выдана Ирпенем, в Ирпене - "своя свадьба", у тех - своя, а мы "между стульями", получается", - говорить Андрій Черевко, переселенець.

Виявляється, починати треба... з кінця: визначитися, де виборець-переселенець перебуватиме 31 березня, - пояснюють нам у Держреєстрі виборців. Для таких, як Андрій Андрійович, ще восени процедуру спростили. Тепер достатньо мати бажання і паспорт. І знайти відділ державної реєстрації виборців на офіційному сайті.

Начебто, все зрозуміло. От тільки інтернет для більшості сусідів пана Андрія - недоступний.

"Зайти в интернет... ну проведите, заплатите за него. Ну, неужели нельзя прийти тем пенсионерам - в основном пожилые люди, инвалиды и объяснить?", - говорить Андрій Черевко, переселенець.

За логікою, цю інформативну функцію на себе мали б взяти соціальні працівники. Та вони мовчать. Тож супроводити Андрія Андрійовича беремося ми. Попередньо визначаємося із відділом, їдемо до Ірпеня.

"Здравствуйте, я переселенец. Зарегистрирован. Как мне проголосовать?"

Уся процедура триває 15 хвилин. Із собою треба мати лише паспорт та довідку переселенця.

"Вы есть в реестре по Вашему адресу, где вы прописаны. Теперь, давайте подберем участок. Европейская, 54 - подходит вам? Прекрасно!"

Скільки виборців-переселенців мають пройти процедуру, як наш герой - точно не знає ніхто. Політики називають майже 3 мільйони, чиновники - півтора. У Держреєстрі виборців кажуть: порівняно із минулою виборчою кампанією - сьогодні переселенці активніше йдуть на реєстрацію.

"100 виборців із Криму вже скористались цим правом, з Донецької області 2000. В самій Донецькій області, бо вони з Донецька. В Маріуполі - вони найбільша кількість, в Києві менше", - говорить Олександр Стельмах, керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців.

Та головне, не чекати до останнього дня - 25 березня, і зареєструватися вже зараз. Загалом, півтора мільйона голосів переселенців можуть суттєво вплинути на результат, вважають у Комітеті виборців. Головне, аби вони таки дійшли до виборчих дільниць.

"Переважна більшість внутрішньо переміщених осіб традиційно проігнорують вибори, тому що дані показують, що близько половини з них навіть не знають, що потрібно зробити для того, щоб змінити своє місце голосування, а просвітницької кампанії з боку держави, політиків, громадськості - фактично, на сьогодні не ведеться", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

Ще 3,5 мільйони українців - це виборці, які живуть на окупованих територіях. Спрощеною процедурою реєстрації на сьогодні можуть скористатися лише півтора із них - це жителі Криму та Севастополя. Інші - з Донеччини та Луганщини - поки, так би мовити, "поза законом". Адже перелік окупованих населених міст ще не визначений. Потрібен Указ Президента.