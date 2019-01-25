Чим закінчиться венесуельська криза? Та чи справді Росія може напряму втрутитись у боротьбу за владу в Каракасі? Давайте поговоримо про це з Тарасом Загороднім - політичним експертом, який завжди чітко і ясно коментує навіть найскладніші теми.

"Деякі експерти кажуть, що криза у Венесуелі може перерости у війну. Чи справді доля Венесуели настільки важлива для Штатів і Росії, що вони можуть напряму втрутитись у боротьбу за владу?"

"Не думаю, що до такого драматизму дійдуть події. Все ж таки незадоволеність владою в Венесуелі є достатньо великою. В принципі, це незадоволення накопичувалось приблизно десятиліття, ситуація соціально-економічна достатньо важка, тому я не бачу прихильників, які б виступали за цю владу. З іншого боку, звичайно є гра великих геополітичних гравців, не тільки Росії. Слід нагадати, що Венесуела – є великим експортером нафти, в першу чергу, в Сполучені Штати Америки, і головними інвесторами в венесуельську економіку є Сполучені Штати Америки і Китай. Тобто, Китай теж зацікавлений в цих покладах, і тому, він може більше грати на публічну таку гру в встановленні лояльного для себе режиму або статус-кво зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб отримати доступ до нафтових покладів. Тому я впевнений, що ніхто не зацікавлений в такій довготривалій війни, аа швидше все закінчити, і спокійно ділити собі прибутки", - заявив експерт.

"Чи варто Україні займати якусь активну позицію у цих суперечках? Чи слід просто перечекати, хто переможе?"

"Україна не може ніяк втручатися в ці справи тому, що, по-перше, в нас не такий геополітичний статус. Єдине, що ми можемо очікувати, що краще б в Венесуелі перемогли ті сили, які зможут наростити видуботок нафти; тому, що для України вигідно падіння цін на нафту, тому, що це автоматично потягне за собою падіння цін на газ для України. Тому в даному випадку наша позиція може бути прагматична: нас цікавить, щоб це питання якомога швидше було вирішено для того, щоб нафта з Венесуели спокійно потрапляла на зовнішні ринки. Що стосується Російської Федерації , у неї більше інтереси є у військовій сфері, і надавалися кредити, в тому числі і Мадуро та іншим. Плюс, Росія достатньо болісно сприймає будь-які спроби або інформацію про те що, в якійсь країні стався переворот. Тому що вони завжди проіцирують на власну країну, тому звичайно вони будуть опиратися до останнього, і будуть надавати максимальну підтримку Мадуро".