Наступний тиждень теж буде насиченим новинами з Європи для України. Як мінімум, відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум. Відкриватиме його прем'єр Володимир Гройсман. Норвегія поки не в топі інвесторів, але у нас вже працюють десятки норвезьких компаній.

Причому це не тільки бізнес з традиційними для України товарами, типу продовольства і металу, це й передові технології - зокрема у енергетиці, сонячній та вітровій. Саме в цю сферу очікуються нові інвестиції, відповідні проекти планують до реалізації на півдні нашої країни.

Яких ще іноземних інвесторів можна очікувати найближчим часом? Що зробить держава, щоб заробляти гроші в Україні стало легше? І яка вигода від того буде звичайним людям? Такі питання ми поставили Володимиру Гройсману.

ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ЯК ЗБІЛЬШИТИ?

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України:

Умови ведення бізнесу дуже важливі. Бізнес має відчувати, що він є захищеним. І ви знаєте, що я з першого дня перебування на посаді прем'єр-міністра України для мене це є пріоритетом. Створення нормального бізнес-середовища, нормального бізнес-клімату.

Я завжди сповідував і сповідую сьогодні принцип: бізнес створює робочі місця, новий технологічний продукт, або нові послуги, влада не заважає і максимально створює умови для того, щоб цей бізнес розвивався. І це моя філософія: ми маємо допомагати та підтримувати розвиток підприємництва.

Хоча я розумію, що не все сьогодні залежить від уряду в багатьох сферах. Але все те, що залежить від нас, ми якраз робимо все для того, щоби у нас була розумна регуляція, змінювати систему нагляду і контролю, створювати можливості прозорого входження інвестування, в том числі, як ви сказали, через механізм приватизації.

Що таке механізм приватизації? Це інвестиції в державну власність, яка дуже часто використовується неефективно. І тому ми відкриваємо ці можливості, і моє спілкування з бізнесом, а я дуже часто спілкують з людьми справи, які створюють робочі місця в Україні, я завжди намагаюся почути і зрозуміти які є проблеми, для того, щоб їх спільно вирішувати.

ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ: ЧОГО ОЧІКУВАТИ?

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України:

Ми орієнтувалися, що середня заробітна плата і приблизно так і відбулося в минулому році буде приблизно біля десяти тисяч гривень. Це достатньо динаміка хороша по зростанню, але ще є недостатнім для того, щоб українці залишалися працювати в Україні. І тому це все дуже взаємопов'язане з інвестиціями.

Коли приходять інвестиції, нові технології - відбувається конкуренція за виробників. І тут важливим елементом цієї конкуренції є заробітна плата. Ми передбачаємо, що середня заробітна плата 10500 буде в цьому році, але я глибоко переконаний в тому, що цей показник буде вищим.

Я думаю, що для мене, для мого розуміння - на даному етапі, якби вдалось мобілізувати можливості бізнесу і середня зарплата по Україні була би близько 500 доларів, я думаю, що це був би дуже гарний крок, якому передувало в тому числі і збільшення робочих місць в Україні. Ми будемо йти до цього.

Я не хочу робити голослівних тут заяв, але я за те, щоб українці залишались працювати в Україні і на свою рідну на державу, і отримували достойну заробітну плату, зрозуміло, що в розвинутих демократіях ця зарплата є достатньо вищою, але і ми прийдемо до того, що заробітна плата українців буде високою.

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЩО ДАЛІ?

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України:

У 2014 році я ініціював ці зміни по децентралізації спільно з президентом, тодішнім прем'єр-міністром, для того, щоби в першу чергу змінити ситуацію на місцях, дати можливість мерам, міським радам, радам громад бути сильним мати кошти, і відповідним чином повноваження для того, щоби вирішувати проблеми людей і розвивати свою власну територію.

Що ми сьогодні бачимо? Чому ця реформа є успішною? Ось все, що ми бачимо в своїх громадах: нові школи, садочки, реконструйовані дороги, новий транспорт, нове освітлення, нові клуби, нові стадіони - це все є результатом децентралізації. Тобто реформа була покликана на те, щоб дати можливість покращити якість життя людей в конкретній громаді. І ми цього досягли.

Який зараз новий етап? Треба зазначити, що 68 відсотків українських громадян сьогодні живуть в умовах цієї реформи. А 32 відсотки поки не мають можливості отримати всі переваги цієї децентралізації. Тому що на місцях - або не провели об'єднання, або з інших причин не відбувається впровадження цієї реформи.

Тому нам потрібно зробити так - це перше завдання нового етапу, щоб 100 відсотків громадян України отримали нові можливості, нові кошти, і так само користувалися новими школами, новими садочками, новими дорогами, новими поліклініками, або іншими можливостями, які створює децентралізація - в тому числі? нові підприємства.

Сьогодні є вже ресурс на підведення мереж, на стимулювання інвестицій в конкретну громаду. На це все дає відповідь саме децентралізація.