Україна отримала ще одну зону вільної торгівлі - з Ізраїлем. Угоду підписали цього тижня - за участі президента України Петра Порошенка.

Її підготовка тривала давно. Минуло 7 раундів переговорів. І хоча тісні торговельні відносини між нашими державами зберігаються увесь час Незалежності, зараз вони підкріплені якісними правовими нормами. Ізраїль став 46 країною світу, з якою у нашої держави є зона вільної торгівлі.

Урядовці обіцяють таку угоду ще й з Туреччиною.

"Нам вдалося забезпечити впровадження угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом і сьогодні Європейський Союз став стратегічним нашим партнером. Але також і попередній уряд, і наш уряд працював над тим, щоб сформувати нові можливості нових ринків. І був відкритий ринок Канади, як ринок вільної торгівлі з Україною.

Ми працювали дуже важко над тим, щоби сформувати якісну угоду про вільний ринок між Україною і Ізраїлем. І, як визнаєте, була підписана угода про вільну торгівлю з державою Ізраїль. Тепер треба ратифікувати, впроваджувати і зараз ми працюємо над угодою про вільну торгівлю з Туреччиною - нашими партнерами. Це такий непростий шлях, але українська продукція має займати достойне місце на ринках світу", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.