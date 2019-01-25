Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Україна отримала ще одну зону вільної торгівлі - з Ізраїлем. Угоду підписали цього тижня - за участі президента України Петра Порошенка.
Її підготовка тривала давно. Минуло 7 раундів переговорів. І хоча тісні торговельні відносини між нашими державами зберігаються увесь час Незалежності, зараз вони підкріплені якісними правовими нормами. Ізраїль став 46 країною світу, з якою у нашої держави є зона вільної торгівлі.
Урядовці обіцяють таку угоду ще й з Туреччиною.
"Нам вдалося забезпечити впровадження угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом і сьогодні Європейський Союз став стратегічним нашим партнером. Але також і попередній уряд, і наш уряд працював над тим, щоб сформувати нові можливості нових ринків. І був відкритий ринок Канади, як ринок вільної торгівлі з Україною.
Ми працювали дуже важко над тим, щоби сформувати якісну угоду про вільний ринок між Україною і Ізраїлем. І, як визнаєте, була підписана угода про вільну торгівлю з державою Ізраїль. Тепер треба ратифікувати, впроваджувати і зараз ми працюємо над угодою про вільну торгівлю з Туреччиною - нашими партнерами. Це такий непростий шлях, але українська продукція має займати достойне місце на ринках світу", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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